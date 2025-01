Kunst in Köthen Für die „Erlebniswelt Deutsche Sprache“: Köthen erwirbt Radierungen des Köthener Fürsten Ludwig I.

Gemeinsam mit Partnern kauft die Köthen-, Kultur und Marketing GmbH eine Grafikmappe der Künstlerin Claudia Berg. Diese geht als Leihgabe an die Neue Fruchtbringende Gesellschaft. Was der Inhalt ist. Was diesen so besonders macht.