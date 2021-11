Für Besucher im Schloss Köthen gelten ab sofort die 2G-Regeln

In der Prähistorischen Sammlung, im Historischen Museum, in der Bachgedenkstätte, der Erlebniswelt Deutsche Sprache und im Veranstaltungszentrum im Schloss Köthen gelten ab sofort die 2G-Regeln. Das heißt, Besucher müssen geimpft oder genesen sein, wobei Ausnahmen für Kinder gelten. Das geht aus einer Mitteilung von Pressesprecherin Ilka Hillger hervor.

Alle geplanten Veranstaltungen würden bis vorerst 15. Dezember durchgeführt, auch die Museen blieben geöffnet. Eine Ausnahme von der 2G-Regelung sei der Johann-Sebastian-Bach-Saal. Dort gelten die 2G+-Regeln. Das heißt, Besucher müssen geimpft oder genesen und zusätzlich getestet sein.

Diese Vorschriften betrifft das „Weihnachtskonzert der Blasmusik“ am 12. Dezember um 16 Uhr. Bei weiteren Veranstaltungen im Johann-Sebastian-Bach-Saal wie der Kinderweihnachtsrevue des Tanzstudios „Step by Step“ müssen sich Besucher an die Vorgaben des Veranstalters halten.

Nach wie vor würden bei Veranstaltungen die Kontaktdaten der Gäste erfasst, bereits beim Kartenvorverkauf über das Internet und in der Touristinformation sowie an der Abendkasse via Luca-App oder Kontaktbögen. Beim Museumsbesuch mit der 2G-Regel müssten keine Kontakte angegeben werden.

Als Reaktion auf die unterschiedlichen Regeln in den Bundesländern wurde eine Veranstaltung, die Show „Advent unterm Sternenhimmel“, abgesagt. Die Show sollte am 5. Dezember um 16 Uhr im Veranstaltungszentrum in Köthen stattfinden.

Besucher, die bereits Karten gekauft haben, müssen sich für deren Rückerstattung per E-Mail an die Agentur Genius-Concerts in Magdeburg wenden, Kontakt: buchhaltung@genius-concerts.de. Die Köthen-Information im Schloss Köthen ist Dienstag bis Sonntag von 10 bis 17 Uhr geöffnet und per Telefon 03496 70099260 erreichbar.