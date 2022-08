Für Bachfesttage in Köthen wurden doppelt so viele Hektoliter gebraut wie vor zwei Jahren

Für die Köthener Bachfesttage hat die Hochschule Anhalt wieder das Bach-Bier „Giovanni“ brauen lassen – wegen der hohen Nachfrage in größerer Menge.

Köthen/MZ - Auf Johann Sebastian Bach anstoßen können die Besucherinnen und Besucher der Bachfesttage in Köthen auch dieses Jahr wieder mit einem dazu passenden Bier. „Giovanni“ kann frisch gezapft am Bierwagen getrunken oder in Flaschen gekauft werden.