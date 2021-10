Fünfjähriges Kind wird in der Anhaltischen Straße in Köthen von einem VW erfasst

Köthen/MZ - Ein Pkw hat am Donnerstag gegen 18 Uhr in Köthen ein fünfjähriges Kind angefahren. Nach Polizeiangaben wollte der Junge in der Anhaltischen Straße auf Höhe eines Spielplatzes die Straße überqueren, als sich aus Richtung An der Rüsternbreite ein Pkw VW näherte.

Der 31-jährige Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, so dass es zur Kollision kam. Das Kind wurde ins Krankenhaus gebracht und medizinisch versorgt. Es konnte am Donnerstag wieder entlassen werden.