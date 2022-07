Fünf Wochen nach Spatenstich - Arbeiten an Hoher Brücke haben endlich begonnen

Fräsarbeiten an der Hohen Brücke in Köthen.

Köthen/MZ - Ungefähr fünf Wochen mussten nach dem Spatenstich noch vergehen, ehe am Montag die Arbeiten für die Straßenanschlüsse an der Hohen Brücke in Köthen begonnen haben.

Die Firma SAT Straßentechnik fräste mit Spezialwerkzeug die alte Asphaltdecke beidseitiger Zufahrten ab. Danach sollen die Schräge abgetragen und der Untergrund auf Kampfmittel untersucht werden.