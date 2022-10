Fundstücke aus drei Jahren - Fahrräder, Koffer und Rucksäcke kommen in Köthen unter den Hammer

Im Rathausinnenhof wurden am Mittwoch in Köthen wurden Fundsachen versteigert.

Köthen/MZ - „Zum Ersten, zum Zweiten, zum Dritten - verkauft“, ruft Carl Göpke, Mitarbeiter der Stadt Köthen. Im Innenhof des Köthener Rathauses fand am Mittwochnachmittag eine Versteigerung von Fundsachen jeglicher Art statt. Hauptsächlich Fahrräder, aber auch Kleidung, Taschen, Parfüm und Koffer standen zum Gebot. Alles, was sich eben in den drei Jahren so angesammelt hat.