Frühjahrsrummel in Köthen

Köthen/MZ - Der Frühjahrsmarkt mit seinen Fahrgeschäften lockte zum Auftakt am Samstag viele Familien zum Marktplatz in Köthen. Neben einem Kinderkarussell steht hier auch ein Autoscooter. Noch bis Sonntag gastieren die Schausteller in der Stadt.

Geöffnet ist der Rummel jeweils ab 14 Uhr. Am Mittwoch ist Familientag. Dann gelten auf dem Frühjahrsmarkt ermäßigte Preise.