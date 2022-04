Frühjahrslauf 2022: CFC Germania startet in Köthen wieder sportlich in den Frühling

Köthen/MZ - Unter dem Motto „Sportlicher Start in den Frühling“ kann sich am 3. April im Ziethebusch Köthen im Zeitraum von 10 bis 15 Uhr bewegt werden. Denn nach zweijähriger coronabedingter Pause führt die Lauf- und Breitensportabteilung des CFC Germania wieder ihren traditionellen Frühjahrslauf durch. In diesem Jahr mittlerweile schon zum zehnten Mal. Die volkssportlichen Aktivitäten belaufen sich auf Laufen, Joggen, Wandern und Walken.

Für den Sonntag erhoffen sich die Organisatoren einen guten Zulauf

In den vergangenen Auflagen konnten die Organisatoren zwischen 150 und 270 Teilnehmer registrieren. „Die Hunderter-Marke möchten wir diesmal auch wieder knacken“, hofft Georg Grohmann, einer der Organisatoren vom Köthener Verein, „wir haben an den Schulen viele Plakate aufgehangen. Zudem arbeiten wir bei der Veranstaltung auch immer mit der Hochschule zusammen.“ Viele Studenten zeigten sich in der Vergangenheit bei diesem Lauf in den Frühling, der aber immer im Edderitzer Seebad stattgefunden hatte. „Es bestand in diesem Jahr das Problem, wie die ganzen Teilnehmer vom Studienkolleg nach Edderitz zu bekommen sind“, erzählt Grohmann, „daher kam uns die Idee, die Laufstrecken im Ziethebusch in Anspruch zu nehmen. Denn da können die Studenten ja hinspazieren.“

Für den Sonntag erhoffen sich die Organisatoren einen guten Zulauf. Das Wetter sollte ja passen. Und das vom CFC Germania geschaffene sportliche Angebot (es stehen Strecken von 1,2 und zwei Kilometern zur Verfügung) sollte animieren, daran teilzunehmen. „Viele schreiben oder sprechen darüber, dass Bewegung gesund ist, wir setzen es um“, so Georg Grohmann, „wir bieten es an und machen etwas für die Bürger der Stadt Köthen und deren Umgebung.“

Eine Startgebühr wird nicht erhoben

Denn es geht um die Teilnahme für jedermann. Die Dauer der sportlichen Betätigung legt jeder Teilnehmer für sich selbst fest. Zu Beginn der Teilnahme ist eine Anmeldung am Start- und Zielbereich erforderlich. Der Teilnehmer meldet seine Leistung nach Abschluss seiner Aktivität im Organisationsbüro.

Die Bestätigung von Bonuspunkten in den Unterlagen für die Krankenkasse erfolgt nach erfolgreicher Teilnahme. Alle Teilnehmer erhalten eine Urkunde mit der erzielten Leistung. Eine Startgebühr wird nicht erhoben. Es wird sich ein „Sparschwein“ bei der Anmeldung befinden, wo die Teilnehmer einen Obolus als Aufwandsentschädigung für Material und Urkunden entrichten können. Soweit sind die Vorbereitungen abgeschlossen. Jetzt gilt es nur noch am Tag vor der Veranstaltung alles aufzubauen und abzusperren.