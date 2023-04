Acht Hektar Schließungsflächen Friedhof in der Maxdorfer Straße - Köthen soll am Stadtrand eine neue Grüne Lunge bekommen

Die Stadt Köthen will acht Hektar Schließungsfläche des Hauptfriedhofs in der Maxdorfer Straßfe in ein kleines Naherholungsgebiet umwandeln. Welche Möglichkeiten es gibt, wurde bei einem Vor-Ort-Besuch erläutert. Und was dabei alles zu beachten ist.