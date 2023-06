Wissenschaftler und ihre Projektpartner brauchen freiwillige Radfahrer, die sich mit Hilfe einer App auf ihrem Smartphone an der Datenerfassung beteiligen. Telefon-Halter und Verpflegungspaket gibt es gratis.

Radaktionstag in Köthen

Hauke Petersen (li.) auf einem Transportrad, das Daten sammelt, Martin Plank (M.) auf einem autonomen Lastenrad und Evelyn Fischer (r.) hinter einem Lieferroboter stehen vor einem Gebäude der Hochschule in Köthen.

Köthen/MZ - „Ready for Smart City Robots“, kurz R4R, ist der Titel eines Forschungsprojekts von Wissenschaftlern der Hochschule Anhalt in Kooperation mit der Universität Magdeburg und der TU Bergakademie Freiberg. Das Ziel: Selbstfahrende Roboter sollen Waren in Köthen zustellen, während Anwohner den Transport von kleineren Gütern mit Lastenfahrrädern selbst erledigen. Das Besondere der ausleihbaren Lastenräder: Sie rollen anschließend allein zurück zur Verleih-Station (die MZ berichtete).