Freigabe am Freitag: Letzte Arbeiten an der Landesstraße 149 in Diebzig abgeschlossen

Straßenbau in Diebzig

Diebzig/MZ - Seit einigen Wochen ist die L 149 zwischen Diebzig und Lödderitz für den Verkehr gesperrt. Grund dafür ist die Erneuerung des Straßenbelages zwischen der Taubebrücke am Ortsausgang Diebzig und der Brücke an der Kreisgrenze.

Einige letzte Asphaltarbeiten erledigten Mitarbeiter der Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt, Regionalbereich Ost, jetzt an der Anschlussstelle zur Brücke. Gleichzeitig besserten sie größere Löcher in der Kopfsteinpflasterstraße innerorts aus. Am heutigen Freitag, 29. Oktober, soll die Straße voraussichtlich wieder für den Verkehr freigegeben werden.