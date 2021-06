Freibad in Glauzig öffnet am 9. Juli - Nach Arbeitseinsatz geht Dank an die vielen Helfer

Glauzig - Seit Sonntagnachmittag wird das Becken des Freibads in Glauzig befüllt. Zwei Wochen wird es dauern, dann ist es voll. Die Badesaison im Freibad soll am 9. Juli 15 Uhr beginnen, wie Christian Meyer vom Freibadverein erklärt. Der sich and dieser Stelle auch herzlich bei den etwa 20 Helfer bedanken will, die in den vergangenen Wochen das Gelände auf Vordermann gebracht haben. Das habe sehr gut und mit viel Eigeninitiative geklappt - auch, weil zum Beispiel Bundesfreiwilligendienstleistende viel Arbeit bei der Grünflächenpflege übernommen hätten.

Das Hygienekonzept für das Freibad sei überarbeitet worden, erklärt Christian Meyer weiter. Wieder wird es Beschränkungen geben, wie viele Personen sich auf dem Gelände aufhalten dürfen - zwei Drittel davon draußen, ein Drittel im Wasser.

Wegen der Pandemie wird die Eröffnung der Glauziger Badesaison in diesem Jahr stiller als in anderen. Es werde keine große Feier am 9. Juli geben, so Meyer. Aber alle freuen sich auf das Schwimmen und hoffen auf weiter sommerliches Wetter. Wer nicht Vereinsmitglied ist, zahlt 3,50 Euro (ermäßigt) bzw. 5 Euro Gebühr für die Wasserwacht. Mehr Infos unter 0176/20 03 62 53. (mz/dho)