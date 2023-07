Diebstahl bei Juwelier Frau lässt sich in Aken Schmuck zeigen - Goldkette im Wert von 400 Euro gestohlen

Eine Kette im Wert von circa 400 Euro hat eine Frau am Mittwoch in einem Akener Juweliergeschäft in der Elbstraße kurz vor Ladenschluss gestohlen.