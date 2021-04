Fraktion SPD/BI-WLS will den Landesrechnungshof auf Köthens OB ansetzen

Köthen - Falls es nicht schon alle bemerkt haben: Es ist Wahlkampf in Deutschland. Sowohl auf regionaler als auch auf Bundesebene werden die Weichen in diesem Jahr wieder gestellt. In manchen Fällen sicher neu. In anderen werden sie überprüft oder Teile - sprich Partner ausgetauscht. Das ist auch im Landkreis Anhalt-Bitterfeld so. Die Bürger müssen am 6. Juni einen neuen Landrat wählen, sollen ihre Stimme gleichzeitig für den Landtagskandidaten ihres Vertrauens abgeben und gleiches im September für den Bundestagskandidaten der Region tun. Eine Wahl steht in diesem Jahr nicht an: die des Oberbürgermeisters von Köthen.

Kritik an der Besetzung der Kämmerei der Stadt Köthen

Und als hätte die Köthener SPD nicht schon genug zu tun, ihren Teil für gute Ergebnisse bei den diesjährigen Wahlen zu leisten, blickt sie immer wieder schon zwei Jahre voraus. Denn anders als ein weiterer frühzeitiger Angriff auf den amtierenden Oberbürgermeister Bernd Hauschild (parteilos) war die Beschlussvorlage zur „Überörtlichen Überprüfung der Personalausstattung der Kernverwaltung der Stadt Köthen durch den Landesrechnungshof“ nicht zu bewerten. Die Überprüfung gilt der Besetzung der Kämmerei und kommt zum ungünstigsten Zeitpunkt.

Und genau das bekam der Fraktionsvorsitzende von SPD/Bürgerinitiative Wählerliste Sport, Sascha Ziesemeier, im Hauptausschuss am Dienstagabend von fast allen anderen Fraktionen auch bescheinigt.

Zur Erklärung: Die Stadt Köthen hat in einem vereinfachten Verfahren die Möglichkeit, die Jahresabschlüsse 2012 bis 2020 bis Juni 2022 bei der Kommunalaufsicht vorzulegen. Der OB sucht deshalb nach einer optimalen personellen Lösung, um dies bewerkstelligen zu können, denn das Unterfangen ist „höchst ambitioniert“, wie viele Stadträte selbst einschätzen. „Die Arbeit daran hatte auch schon begonnen, doch dann kam ich mit einem Nachtragshaushalt wegen der Hohen Brücke durch die Tür und wir mussten sie wieder unterbrechen. Wenn nun auch noch eine Überprüfung durch den Landesrechnungshof käme, würde ich das als empfindlich störend ansehen“, sagte Hauschild.

Ausgerechnet Hartmut Stahl sprang dem Oberbürgermeister zur Seite

Ausgerechnet Hartmut Stahl von der IG „Bürger für Köthen“, der als penibler Verwaltungsexperte und keineswegs als Freund von Hauschild gilt, sprang dem Oberbürgermeister mit deutlichen Worten in Richtung SPD zur Seite. „Ich verweise darauf, dass der Landesrechnungshof eine völlig unabhängig handelnde Institution ist und sehr scharf reagieren kann, wenn er das Gefühl hat, instrumentalisiert zu werden“, sagte Stahl. „Diese Überprüfung kann auch das eigene Rechnungsprüfungsamt erledigen.“

Und außerdem könne er sich des Eindrucks nicht erwehren, dass diese Beschlussvorlage nicht zufällig von jener Fraktion käme, deren amtierender Ortsvorsitzender ausgerechnet ein hoher Beamter des Landesrechnungshofes sei. Beifälliges Lächeln und Kopfnicken im Ratssaal waren ein Zeichen dafür, dass Stahl ausgesprochen hatte, was viele gerade dachten. Es war ein scharfer Seitenhieb in Richtung von Rainer Elze, den amtierenden Ortsvorsitzenden der Köthener SPD, der im Hauptamt Vizepräsident genau jenes Landesrechnungshofes ist und der laut Organigramm der Behörde unter anderem einem Referat vorsteht, welches für „Personalbedarfsermittlung, Organisationsprüfungen“ zuständig ist.

Auch Linke, CDU und FDP stellten sich demonstrativ auf die Seite von Hauschild

Auch Linke, CDU und FDP stellten sich demonstrativ auf die Seite von Hauschild und brachten Ziesemeier, der nicht gewillt war, die Vorlage zeitlich für die Zeit ab 2022 zu präzisieren oder zurück zu ziehen, in die Bredouille. „Natürlich weiß ich, dass wir den Landesrechnungshof nur bitten und nicht beauftragen können. Und außerdem ist unser Ortsvorsitzender dafür gar nicht zuständig“, erklärte er.

Fakt ist: Ein von der SPD angestrebter Stadtratsbeschluss zur Überprüfung ist ein Auftrag an die Verwaltung und in diesem Fall sogar an den Landesrechnungshof, aber keine Bitte. (mz/Karl Ebert)