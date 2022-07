Fördergelder sammeln - Gemeinden in Anhalt wollen durch Verein gemeinsam stärker auftreten

Köthen/MZ - Am liebsten würde Rolf Sonnenberger sich bedeckt halten. Die Lage zu konfus, die Thematik zu kompliziert – „das schreckt nur ab“. Und genau das will der Sprecher der Leader-Aktivitäten in Anhalt auf gar keinen Fall. Zumal man sich am Beginn einer neuen Förderperiode befindet, die schätzungsweise zehn Millionen Euro in die Region spülen könnte. Schätzungen seien das. Aber wenn es so käme, dann wäre das annähernd das Doppelte von dem, was man in der abgelaufenen Leader-Periode von 2014 bis 2020 ausgeben konnte.

