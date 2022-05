Fokus auf Kunst und Kultur: Kirche in Reppichau bekommt neues Erscheinungsbild

Reppichau/MZ - Für Projekte wie dieses schlägt Michael Stockmanns Herz. Altes wiederherrichten und damit für künftige Generationen erhalten - das ist genau sein Ding. Der Zimmerer aus Wolmirstedt ist gerade in Reppichaus Kirche dabei, die Empore zu versetzen. Ein von außen betrachtet heikles Unterfangen. Zumindest aufwendig. Doch will man Platz in der Winterkirche schaffen, dann müssen Kompromisse her - oder ganz neue Konzepte zur Innenraumgestaltung.