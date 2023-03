OSTERNIENBURG/MZ - Florian Stefaniak tritt am 10. September als Kandidat des SPD-Ortsvereins „Mittlere Elbe“ zur Bürgermeisterwahl in der Gemeinde Osternienburger Land an. Wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht, wurde der 35-Jährige auf der Mitgliederversammlung am Donnerstagabend einstimmig nominiert.

