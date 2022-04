Firma Bördegarten wächst: Unternehmen baut in Köthen Wohnraum für 500 Saisonkräfte

Köthen/MZ - Sie sind seit Jahren auf unseren Feldern nicht mehr wegzudenken: Die Saisonarbeiter in der hiesigen Landwirtschaft. In den Hopfenanbau-Betrieben kommen sie zum Einsatz und vor allem auch in der Gemüseproduktion. Sie verrichten eine schwere Arbeit. Bis zu zehn Stunden am Tag bearbeiten und ernten sie das Gemüse auf dem Feld: im Liegen auf speziellen Maschinen, knieend auf dem Acker oder sitzend auf Holzkisten, in die die geernteten Produkte später eingefüllt werden. Die Saisonarbeiter - zumeist kommen sie aus Rumänien - verrichten einen Job, für den die Betriebe unter der hier ansässigen Bevölkerung keine Arbeitskräfte mehr finden.