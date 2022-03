Finanzspritze für die Badewelt in Köthen - Stadtrat soll 50.000 Euro außerplanmäßig bewilligen

Köthen/MZ - Die Köthener Badewelt benötigt für ihren Betrieb mehr Geld. Deshalb ist der Aufsichtsrat mit der Bitte um einen höheren Zuschuss an die Stadt Köthen herangetreten. Die endgültige Entscheidung darüber liegt beim Stadtrat, denn der Haushalt für 2022 war ohne diese „überplanmäßige Ausgabe“ beschlossen worden. Und weil die Auszahlung die in der Hauptsatzung der Stadt bestimmte Wertgrenze von 30.000 Euro überschreitet, ist die Zustimmung des Stadtrates einzuholen. Im nächsten Jahr soll dieser Zuschuss nach einer Vertragsanpassung in den normalen Haushaltsplan eingearbeitet werden.

Mit dem Zuschuss will die Stadtverwaltung eine aktuelle Erhöhung der Eintrittsgelder vermeiden. „Das wäre eine höhere Belastung der Bürger und würde voraussichtlich dazu führen, dass sich viele Besucher zum Ausweichen auf andere Bäder in der Umgebung genötigt fühlen, was nach schweren Jahren der Pandemie wiederum Auswirkungen auf die Einnahmen der Badewelt hätte“, erklärt die Verwaltung in ihrer Begründung. Ohne die Erhöhung des Zuschusses müssten die Eintrittsgelder sofort erhöht werden, um eine zeitnahe Wirkung zu erzielen. „Eine zeitliche Aufschiebung bis zur Haushaltssatzung des nächsten Jahres ist daher nicht möglich.“

Die Badewelt war wegen der Corona-Pandemie im letzten Jahr viele Monate geschlossen. Nach einer umfangreichen Wartung und Sanierung hatte sie ihre Pforten erst nach den Winterferien im Februar wieder geöffnet. Neben dem normalen Besucherbetrieb finden in der Köthener Badewelt auch der Sportunterricht mehrerer Schulen und das Training verschiedener Sportvereine der Stadt statt.