Fiat fährt an Ampel auf Opel auf - Zwei Frauen verletzt und 8.000 Euro Sachschaden

Köthen/MZ - Bei einem Unfall im Stadtgebiet von Köthen sind am Donnerstagnachmittag zwei Frauen verletzt worden. Beide musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen hatte eine 54-jährige Opel-Fahrerin gegen 15.40 Uhr die Straße An der Rüsternbreite in Richtung August-Bebel-Straße befahren. Kurz vor der Einmündung Krähenbergstraße, an der dortigen Ampel für Fußgänger, hielt die Frau aufgrund einer Rotphase an.

Als die Ampel wieder auf Grün schaltete, fuhr sie langsam an. Eine nachfolgende 35-jährige Fiat-Fahrerin erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den Opel auf.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.