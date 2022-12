Feuerwerksverkauf in Köthen läuft auf Hochtouren

Nach zweijähriger Zwangspause ist das Böllerverbot aufgehoben. Der Feuerwerksverkauf in Köthen läuft an. Die Nachfrage ist riesig.

Martin Lehmann und Sohn Ben haben sich im Hagebaumarkt in Köthen mit Feuerwerk für Silvester ausgestattet.

Köthen/MZ - Um acht Uhr morgens war es im Edeka-Center in der Langenfelder Straße in Köthen schon brechend voll. „Heute früh war es ganz verrückt“, wie eine Mitarbeiterin berichtet, während sie weiter die unzähligen Kisten verräumt. Nicht etwa, weil die Leute nach Weihnachten nun ihre Lebensmittelvorräte auffüllen müssen, sondern weil am Donnerstag der Startschuss für den Feuerwerksverkauf gefallen ist.