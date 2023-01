Reinsdorf/Görzig/MZ - Als das mit 12.000 Litern größte Tanklöschfahrzeug im Kreis Anhalt-Bitterfeld Mitte November an die Feuerwehr Weißandt-Gölzau übergeben wurde, war Sven Kläser dabei. Auch als am 14. Dezember 2022 das neue Löschgruppenfahrzeug am Gerätehaus in Görzig eintraf, stand er mit der Kamera daneben.