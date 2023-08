Brand in Tabakfabrik Glauzig Feuerwehrleute sind der Verzweiflung nah: Glauzig hat nur einen funktionsfähigen Hydranten

Nach dem Brand in der Tabakfabrik in Glauzig steht die Aufarbeitung an. Die Löschwasser-Situation in Glauzig ist katastrophal. Bei einem größeren Brand droht ein Horrorszenario. Was getan werden muss.