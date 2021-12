Feuerwehreinsatz in Köthen: Motorblock eines Transporters steht plötzlich in Flammen

Köthen/MZ - Zweimal mussten am Mittwoch die Kameraden der Köthener Feuerwehr zu Einsätzen ausrücken. Um 13.45 Uhr hatte zunächst die Brandmeldeanlage in einem Gebäude der Hochschule Anhalt in der Bernburger Straße ausgelöst.

„Es handelte sich dieses Mal nicht um einen Fehlalarm, sondern die Ursache war angebranntes Essen in der Mikrowelle. Dar Garzeitpunkt war deutlich überschritten“, sagte Einsatzleiter Yves Kluge. „Den stark verrauchten Flur im Dachgeschoss konnten wir mit Druckbelüftung wieder begehbar machen.“

Gegen 17.50 Uhr wurde die Feuerwehr dann in die Merziener Straße in Köthen gerufen. Dort stand der Motorblock eines vorschriftsmäßig abgestellten Kleintransporters in Flammen. Die Ursache für diesen Brand konnte sich zum Zeitpunkt des Einsatzes niemand erklären. Die Brandermittler waren erst am Donnerstagmorgen vor Ort, um Näheres heraus zu bekommen. „Der Motorraum des Transporters ist komplett ausgebrannt, das Fahrerhaus wurde in Mitleidenschaft gezogen. Der Einsatz dauerte etwas länger, weil wir bei Autos eine große Hitzeentwicklung haben und abwarten, um auf Nummer sicher zu gehen“, so Kluge.