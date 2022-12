Feuerwehreinsatz in Köthen

Am Plötzkauer Ring ist es am Sonntagabend wegen Kerzen zu einem Wohnungsbrand gekommen. Der Bewohner musste vom Rettungsdienst behandelt werden.

Gerade in der Weihnachtszeit sind Kerzen häufig Brandursache.

Köthen/MZ - Kerzen haben am Plötzkauer Ring am Sonntagnachmittag zu einem Wohnungsbrand geführt. Nachdem Anwohner die Leitstelle alarmierten, rückte die Freiwillige Feuerwehr Köthen gemeinsam mit den Ortswehren an.