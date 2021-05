Feuerwehreinsatz auf Flugplatz in Köthen: Hat ein Zwölfjähriger am Hangar Feuer gelegt?

Köthen - Den Versuch pädagogischen Einwirkens musste Yves Kluge als gescheitert verbuchen. Zumindest vorerst. An Ort und Stelle jedenfalls dem mutmaßlichen Delinquenten ins Gewissen zu reden, der gerade als Kokler einen Einsatz von mehreren Feuerwehren auf dem Fliegerhorst von Köthen ausgelöst hatte, fiel erkennbar nicht auf fruchtbaren Boden. Auf die Frage, warum er das Feuer angezündet hatte, gab der Zwölfjährige nur ein Schnauben von sich. Während seine 13 Jahre alte Begleiterin beteuerte, ihn noch gewarnt zu ...

Gleich sechs Feuerwehren waren am frühen Donnerstagabend alarmiert worden, um laut Rettungsleitstelle den Brand in einem Hangar auf dem Fliegerhorst zu löschen. Zwei Passanten hatten den Rauch bemerkt, der aus dem Gebäude aufstieg, und die Leitstelle informiert. Viel Mühe hatten die insgesamt 38 Kameraden, die vor Ort erschienen waren, mit der Bekämpfung des Brandes nicht.

In einem der ruinösen Seitengebäude auf dem einstigen Appellplatz des Geländes hatten zwei Jugendliche Müll in Brand gesteckt und waren dabei erwischt worden. „Was macht ihr überhaupt in einem Abrissgebäude“, fragte Kluge die beiden Ertappten. „Das kann jeden Moment zusammenkrachen.“

Die Feuerwehren aus Köthen, Arensdorf, Wülknitz, Baasdorf, Dohndorf und Löbnitz konnten den Einsatz nach 45 Minuten beenden. Die beiden Kinder, die mutmaßlich mit dem Feuer in Verbindung stehen, wurden vor Ort auch von der Polizei befragt und anschließend zu ihren Eltern gefahren. Für die die Handlung ihrer Sprösslinge teure Folgen haben könnte. Denn laut Kostensatzung der Köthener Feuerwehr gilt als „Kostenersatzschuldner“ derjenige, „der vorsätzlich oder grob fahrlässig grundlos den Einsatz einer Feuerwehr auslöst“ (Paragraph 4, Absatz 1, Punkt 4).

Pro Einsatzkraft und angefangener Stunde werden 21 Euro in Rechnung gestellt, dazu kommen noch die Kosten für die Fahrzeuge.

Gebäude auf dem Gelände des ehemaligen Fliegerhorst, der sowohl der Wehrmacht als auch der Sowjetarmee diente, waren schon mehrfach Schauplätze von Feuerwehreinsätzen. Erst am Männertag des Vorjahres war ein Objekt am Appellplatz nach Brandstiftung ein Raub der Flammen geworden. (mz)