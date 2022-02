Feuerwehr seit der Nacht in Köthen im Einsatz - Baum stürzt auf Parkplatz auf zwei Autos

Köthen/MZ - Die Kameraden der Köthener Feuerwehren sind weiter gefordert. Sturmtief „Zeynep“ hat in der Nacht zum Samstag weiterhin für einige Einsätze gesorgt.

Kurz vor Mitternacht wurde die Feuerwehr das erste Mal alarmiert. In einem Vorgarten eines Hauses in der Fasanarieallee war ein Baum umgekippt. Kurze Zeit später gab es den nächsten Einsatz in der Joachimiallee. Hier lag ein Baum quer über die Straße. Einen weiteren Einsatz in der Nacht gab es in Baasdorf, hier haben sich Teile von einem Dach gelöst. „Sonst verlief die Nacht relativ ruhig“, resümierte der stellvertretende Wehrleiter Yves Kluge.

Am Morgen kamen alledrings weitere Einsätze hinzu. Auf einem Parkplatz An der Rüsternbreite war ein Baum auf zwei Autos gekracht. „Verletzt wurde aber zum Glück niemand“, sagte Kluge. Weitere Einsätze gab es zudem in Großbadegast und Merzien. Bis zum späten Mittag zählte die Feuerwehr insgesamt sieben Einsätze. 15 Kameraden waren im Einsatz.