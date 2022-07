Feuerwehr löscht brennenden Kleidercontainer in Köthen - Vier Teenager im Verdacht der Ermittler

Laut Polizei war waren die Rettungskräfte gegen 2.30 Uhr in die Poststraße gerufen worden, wo der Kleidercontainer beim Eintreffen schon lichterloh brannte. Eine Zeugin will zur gleichen Zeit vier verdächtige Personen beobachtet haben.

Köthen/MZ - Ein Kleidercontainer ist in der Nacht zum Donnerstag in Köthen ausgebrannt. Im Verdacht stehen nun vier Teenager.

Laut Polizei war waren die Rettungskräfte gegen 2.30 Uhr in die Poststraße gerufen worden, wo der Behälter beim Eintreffen schon lichterloh brannte. Allerdings konnte das Übergreifen auf daneben befindliche Wertstoffbehälter verhindert werden.

Nun hat die Kriminalpolizei Ermittlungen aufgenommen. Eine Zeugen will in der Nähe des Containers eine Gruppe von vier männlichen Personen im scheinbaren Alter von 14 bis 16 Jahren gesehen haben, die alle dunkel gekleidet waren und sich auf der Lindenstraße zu Fuß in Richtung Brauhausplatz bewegt hatten. Die Ermittler prüfen derzeit den Tatzusammenhang.

Der Sachschaden wird auf 600 Euro geschätzt.