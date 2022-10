Feuerwehr löscht brennende Möbel in Wohnung in Weißandt-Gölzau

Weißandt-Gölzau/MZ - Zu einem Wohnungsbrand sind Feuerwehrleute am Samstagmorgen in Weißandt-Gölzau ausgerückt. In einem Wohnzimmer eines Wohnblocks der Straße An den Ellern brannten mehrere Einrichtungsgegenstände, darunter Sessel und Teppich.

Eine Mutter sowie ihr Kind mussten mit Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden. Der Einsatz dauerte anderthalb Stunden. 30 Feuerwehrleute aus Weißandt-Gölzau, Radegast und Gnetsch sowie dem benachbarten Zörbig waren vor Ort. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.