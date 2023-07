Feuerwehrleute beseitigen einen umgestürzten Baum in der Gartensparte Eintracht in Köthen.

Köthen/MZ - Die Feuerwehr Köthen hat nach einem Gewitter am Montagabend vier umgestürzte Bäume beseitigt, die Straßen und Wege blockiert hatten. Wie der stellvertretende Stadtwehrleiter Yves Kluge mitteilte, waren die Einsätze in der Hohenköthener Straße, in der Verlängerten Edderitzer Straße, in der Gartensparte Eintracht und im Porster Weg.