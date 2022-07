Feuerwehr in Köthen muss junges Reh aus Pool retten

Ein Reh ist in den Pool eines Köthener Wohnhauses gefallen. Die Feuerwehr musste es retten. Doch im Wasser schien es dem Tier gut zu gefallen.

In Köthen hat die Polizei ein Reh aus einem Pool retten müssen. „Frohen Mutes geschwommen“ sei der junge Rehbock, sagt sein Retter.

Köthen/MZ - Die Köthener Feuerwehr hat am Montag, 25. Juli, einen jungen Rehbock aus einer misslichen Lage befreit: Buchstäblich ins Wasser gefallen war das Tier, konkret in den Pool eines Einfamilienhauses am Ratswall.