Feuerwehr im Südlichen Anhalt solle im kommenden Jahr mehrere neue Autos bekommen

Südliches Anhalt/MZ - Dass sich alle Fraktionen einig sind, kommt in der Kommunalpolitik eher selten vor. Im Hauptausschuss des Stadtrates Südliches Anhalt konnte man genau das aber am Mittwochabend beobachten. Es ging um zwei neue Fahrzeuge für die Freiwilligen Feuerwehren im Stadtgebiet. Dass sie dringend gebraucht werden, zweifelte hier keiner an.