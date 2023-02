Mario Niestroy gehörte seit 2002 der Ortsfeuerwehr in Görzig an, außerdem spielte und trommelte er in der örtlichen Schalmeienkapelle.

Görzig/MZ - „Ein von uns hochgeschätzter Kamerad und Spielmann ist von uns gegangen. Alle Hoffnung, seine Späße, seine Sprüche und auch ihn wieder in unseren Reihen zu haben, ist verschwunden. Wir werden ewig an ihn denken und ihn in unseren Herzen haben. Frosch, wir vermissen Dich!“, schreiben die Kameraden der Ortswehr Görzig am 16. Januar auf ihrer Facebookseite „112 Görzig“.