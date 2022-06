Feuer neben Getreidefeld in Löbnitz ausgebrochen - Feuerwehr verhindert Übergreifen

Ödlandbrand in Löbnitz an der Linde

Löbnitz/MZ/SGR - Zu einem Ödlandbrand in Löbnitz an der Linde sind neben Feuerwehrleuten des Dorfes am Donnerstagnachmittag auch Einsatzkräfte aus Dohndorf, Wülknitz, Gröbzig und Köthen ausgerückt. Der Grünstreifen, auf dem das Feuer ausgebrochen war, grenzte direkt an ein Getreidefeld.

„Wir haben Glück gehabt“, sagt Yves Kluge von der Freiwilligen Feuerwehr Köthen. „Es war kein Weizenfeld, sondern Roggen, der noch dazu grün war.“ Andernfalls hätte das Feuer im Grünstreifen gereicht, um einen ausgewachsenen Feldbrand auszulösen.

Der Feuerwehrmann warnt deshalb eindringlich: „Die Leute sollen bitte aufpassen und keine Zigarettenstummel aus dem fahrenden Auto werfen.“ Er vermutet, dass das der Auslöser des Ödlandbrandes gewesen sein könnte.