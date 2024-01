Feuer in Köthen Autoreifen und Rasenmäher brennen an Kellereingang - Ehepaar mit Kind rettet sich ins Freie

Bei einem Kellerbrand in Köthen sind am Dienstagabend vier Personen verletzt worden, darunter in Kind. Der Sachschaden ist erheblich. Die Bewohner wurden am Mittwoch anderweitig untergebracht.