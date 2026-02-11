Über 500 Angehörige der Feuerwehren im Südlichen Anhalt können in diesem Jahr das Köthener Bad kostenfrei nutzen. Wie es dazu kam und welche Bedingungen dabei gelten.

Feuer frei in der Badewelt Köthen: Kameraden aus Gröbzig, Gölzau und Co zahlen keinen Eintritt

In diesem Jahr können Feuerwehrleute gratis in die Badewelt, zumindest für 1,5 Stunden.

Südliches Anhalt/Köthen/MZ. - Nein, extra Badehosen in Feuerwehrrot werden nicht ausgegeben, scherzt Bürgermeister Thomas Schneider. Aber auch ohne werden in diesem Jahr wohl deutlich mehr Feuerwehrleute aus dem Südlichen Anhalt die Köthener Badewelt besuchen als bislang.