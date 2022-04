Feuer bricht in Lagerhalle mit Stroh in Löbnitz an der Linde aus

In einer Lagerhalle in Löbnitz an der Linde hat Stroh gebrannt. Mit Radladern wurde ein Teil des Strohs auf einen angrenzenden Acker gefahren.

Löbnitz an der Linde/MZ/sgr - Zu einem Vollbrand in einer mit Stroh gefüllten Lagerhalle in Löbnitz an der Linde bei Köthen sind Feuerwehrleute am Donnerstagmorgen gegen 3 Uhr ausgerückt. „Hier ist nichts mehr zu retten“, sagte Einsatzleiter Martin Müller. „Wir lassen das kontrolliert runterbrennen.“

Mehr als 60 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Löbnitz an der Linde, Dohndorf, Köthen, Baasdorf, Arensdorf, Wülknitz und Merzien waren im Einsatz. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen mindestens 500.000 Euro.