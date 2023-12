Moderator Jan Böhmermann will den CSD in Köthen unterstützen. Ein Teil der einnahmen aus dem Fest&Flauschig Weihnachtscircus auf Spotify geht nach Sachsen-Anhalt.

Köthen/MZ. Fernsehmoderator Jan Böhmermann will mit einer besonderen Spendenaktion den Christopher Street Day (CSD) unterstützen, der 2024 das erste Mal in Köthen stattfindet. Das hat Böhmermann am Sonntag in seinem „Fest & Flauschig“-Podcast auf Spotify bekannt gegeben.