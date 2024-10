Polizei ermittelt Fenster gewaltsam geöffnet: Einbrecher dringen in Weißandt-Gölzau in Post-Verteilzentrum ein

Auf ein Verteilzentrum der Deutschen Post in der Straße „Gewerbepark“ in Weißandt-Gölzau hatten es Unbekannte in der Nacht auf Mittwoch, 2. Oktober, abgesehen