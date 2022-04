Fast 80 Osterfeuer sind in und um Köthen angemeldet - Aken ist 2022 außen vor

Köthen/MZ - Am Wochenende lodern in vielen Orten wieder die Osterfeuer. Im Friedenspark in Köthen findet das Osterfeuer der Köthener Feuerwehr und der Köthen Kultur und Marketing GmbH (KKM) statt. Zunächst wird sich dabei 18.30 Uhr allmählich der Lampion-Umzug unter den Klängen einer Schalmeienkapelle vom Schloss in Richtung Friedenspark in Bewegung setzen, wo dann bei hereinbrechender Dunkelheit das Osterfeuer von den Kameraden der Feuerwehr entfacht wird.

Doch das wird nicht das einzige Osterfeuer bleiben. „Beim Ordnungsamt der Stadt Köthen sind 29 Anträge für Osterfeuer in Köthen und seinen Ortschaften eingegangen und auch entsprechend genehmigt worden“, erklärt Stadtsprecherin Caroline Hebestreit auf MZ-Nachfrage.

Auf eine ähnliche Zahl kommt man im Osternienburger Land. Laut Marcel Schaaf, Mitarbeiter der Gemeinde, liegen 27 Anmeldungen vor. Zwei Nachfragen habe es auch im privaten Bereich bezüglich des Aufstellens einer Feuerschale gegeben. „Dafür braucht es aber keine explizite Genehmigung. Ich habe nur nochmal darauf hingewiesen, dass man dabei auch auf die Nachbarn Rücksicht nehmen sollte“, erklärt Schaaf. Die Feuerwehr Osternienburg lädt Interessierte ab 18 Uhr auf dem Gelände der Feuerwehr zum Osterfeuer ein. Gleiches gilt für Reppichau. Hier wird am Samstag auf dem Sportplatz das Feuer entfacht.

Für das Südliche Anhalt liegen laut Maik Kuhn, Leiter der Bau- und Ordnungsverwaltung, genau 21 Anträge vor, die alle genehmigt wurden. Das betreffe vorrangig die Ortschaften und deren Vereine. Der Heimatverein Trebbichau lädt am Samstag ab 18 Uhr auf die Festwiese zur „Osterbowle am Osterfeuer“ ein. Für die Kinder sind kleine Spiele geplant, auch Knüppelkuchen wird es geben. Letzteres ist ebenfalls im Park in Edderitz geplant. Los geht es hier bereits um 15 Uhr, ab 18 Uhr soll dann das Feuer angezündet werden. In Wörbzig beginnt man am Samstag zunächst mit einem Fackelzug, um 18 Uhr kann man dann auch hier ein Feuer erleben.

Die Freiwillige Feuerwehr in Aken dagegen wird in diesem Jahr kein Osterfeuer ausrichten. „Die Gründe dafür sind vielfältig“, erklärt Stadtwehrleiter Michael Kiel. Zum einem gebe es personelle Engpässe, sowohl im Bauhof, der immer unterstützend tätig war, als auch bei der Feuerwehr selbst. „In der Vergangenheit hat es außerdem immer wieder Beschwerden von Anwohnern wegen Rauchbelästigung gegeben“, so Kiel weiter. Als Alternative plant die Feuerwehr dafür im Juni zunächst einen Tag der offenen Tür.