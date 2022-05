Familienbetrieb gibt auf: Simone Herrmann schließt Görziger Einkaufsmarkt nach fast 90 Jahren

Seit 1932 wurden an der Radegaster Straße Lebensmittel verkauft. Wie Stammkunden reagiert haben und was der Bürgermeister sagt.

Inhaberin Simone Herrmann (r.) steht mit ihrer Mutter Helga an einem Tresen im „Kompakt Markt“ in Görzig.

Görzig/MZ - Bevor es am Freitag Halbjahreszeugnisse gibt an der Grundschule in Görzig, wird Simone Herrmann in eine der Kühltruhen greifen und eine Lehrerin bedienen. „Die Einkaufsbeutel mit Speiseeis sind für den letzten Schultag.“