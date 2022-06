Falscher Europol-Polizist am Telefon - Mann aus Anhalt-Bitterfeld gibt persönliche Daten raus

Köthen/MZ - Ein 21-jähriger Mann aus dem Landkreis Anhalt-Bitterfeld hat am Donnerstag gegen 13.30 Uhr über eine deutsche Mobilfunknummer einen Anruf von einem vermeintlichen Mitarbeiter des Europäischen Polizeiamts (Europol) erhalten. In englischer Sprache wurde laut Polizei versucht, dem 21-Jährigen sensible Daten zu seiner Person zu entlocken. Nachdem er diesbezügliche Angaben gemacht hatte, wurde er jedoch misstrauisch und beendete das Gespräch. Ein finanzieller Schaden sei ihm bislang dadurch nicht entstanden.

Die Polizei warnt aktuell vor derartigen Anrufen, bei denen sich Betrüger am Telefon als Mitarbeitende von Polizeibehörden ausgeben und versuchen, durch geschickte Gesprächsführung an persönliche Daten ihrer Opfer zu gelangen, um sie dann für weitere Straftaten verwenden zu können. Oft kommen die englischsprachigen Ansagen auch von einem Band. Vor Telefonbetrug kann man sich schützen, indem man sofort auflegt, wenn man eine Bandansage hört. Zudem sollte man sich nicht in ein Gespräch verwickeln und schon gar nicht unter Druck setzen lassen. Den Aufforderungen ist in keinem Fall Folge zu leisten, sagt die Polizei.