Fahrzeuge in Köthen demoliert - Seitenscheiben wurden eingeschlagen

Köthen - Vandalen haben sich am Wochenende in Köthen an mehreren Fahrzeugen zu schaffen gemacht.

Am Samstagmorgen gegen 7.50 Uhr stellten Beamte des Polizeireviers Anhalt-Bitterfeld in der Bernhard-Kellermann-Straße fest, dass ein Opel Astra beschädigt worden ist. Bislang unbekannte Täter hatten den linken Scheibenwischer abgebrochen und diesen auf die Fahrbahn geworfen. „Der Eigentümer wurde über die Beschädigung informiert“, heißt es aus dem Polizeirevier. Eine Strafanzeige wurde anschließend gefertigt.

In der Aribertstraße wurden zwei Fahrzeuge beschädigt. Die Vandalen müssen hier irgendwann zwischen Samstagabend, 20 Uhr, und Sonntagmorgen, 9.21 Uhr, unterwegs gewesen sein. Bei beiden Pkw wurden die Seitenscheiben eingeschlagen. Hinweise auf den oder die Täter hat die Polizei bislang nicht. Wie hoch der entstandene Gesamtschaden ist, kann das Revier noch nicht mitteilen.