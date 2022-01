Fahrerflucht - Lkw schiebt in Weißandt-Gölzau geparkten Skoda auf Fiat und fährt davon

Weissandt-Gölzau/MZ - Mit einiger Wucht ist am Mittwoch zwischen 5 und 14 Uhr ein derzeit noch unbekanntes Fahrzeug gegen einen in der Raffineriestraße in Weißandt-Gölzau geparkten Pkw Skoda geprallt, so dass dieser auf einen vor ihm stehenden Fiat geschoben wurde. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle. Die Gesamtschadenshöhe beträgt etwa 3.300 Euro.

Die Polizei geht davon aus, dass es sich bei dem nun gesuchten Kraftfahrzeug vermutlich um einen Lkw oder einen Sattelzug handelt und bittet um Hinweise zum Nutzer und zum Typ des unfallflüchtigen Fahrzeugs. Weiterführende Angaben nimmt das Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld unter der Rufnummer 03496/42 60 oder per E-Mail efst.prev-abi@polizei.sachsen-anhalt.de entgegen.