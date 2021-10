„Fahren verbindet“: Seit über 15 Jahren steht Michel Lindenau aus Köthen schon auf dem Skateboard

Im Skaterpark am Jürgenweg fährt Michel Lindenau über die Rampen und versucht sich an zahlreichen Tricks.

Köthen/MZ - Mit gerade einmal zehn Jahren stand Michel Lindenau aus Köthen das erste Mal auf einem Skateboard. „Mein großer Bruder war Skateboarder und hat mich mitgenommen zu seinen Jungs. Irgendwann war ich besessen davon“, sagt der heute 25-Jährige. Im Skaterpark am Jürgenweg habe alles angefangen - die ersten Versuche, die ersten Sprünge und Tricks, aber eben auch der eine oder andere Sturz.

Skateboardfahren ist eine gefährliche Sportart. „Freunde von mir haben sich schon das Gesicht verletzt“, weiß Lindenau. Er klopft auf Holz. In all den Jahren habe er sich nie ernsthaft verletzt. „Dieses Jahr habe ich mir das erste Mal den Finger gebrochen.“ Aber das sei weniger dramatisch gewesen. Schon als Kind habe ihn der Sport abgehärtet. „Man ist nicht so schnell wehleidig“, sagt der Köthener. Angst dürfe man aber beim Skateboardfahren nicht haben, das wäre hinderlich.

Die Sportart fordert dem Körper viel ab: Gleichgewichthalten steht an erster Stelle

Man müsse beharrlich sein, eher Respekt davor haben. Die Sportart fordert dem Körper viel ab: Gleichgewichthalten steht an erster Stelle. Beim Fahren würde man die ganze Muskulatur beanspruchen, weiß er. In 15 Jahren sind dabei aber einige Bretter kaputt gegangen. „30 Stück habe ich bestimmt schon geschrottet“, lacht er. Das verwundert kaum, denn: Ein Brett hält gerade einmal zwei Monate. Dann ist ein neues fällig.

„Die Achsen und Rollen bleiben aber erhalten“, erklärt er. Wenn er nicht mit seinem Board durch die Gegend rollt, dann arbeitet er als Erzieher in einem Kinderheim. Das Skaten ist sein Ausgleich. „Es geht vor allem darum, Spaß zu haben, Zeit mit Freunden zu verbringen und neue Tricks zu lernen“, findet Lindenau. Und das sei vor allem ein lebenslanges Lernen. „Man hat nie den Punkt erreicht, wo man alles kann“, sagt Lindenau. Eigentlich ist der Skaterpark am Jürgenweg wie eine Art Wohnzimmer für Lindenau.

Sein Lieblingsfortbewegungsmittel? Ganz klar das Skateboard

Zwei bis dreimal die Woche ist er hier. Doch auf Dauer sei es langweilig, immer den gleichen Parkour zu fahren. „Skateboardfahren hat viel mit Reisen zu tun“, berichtet er. Und so war er mit seinem Brett im Schlepptau schon in Prag oder Barcelona. Vor allem Barcelona habe eine große Skateboard-Szene. Und so kommt man vor Ort ins Gespräch mit Einheimischen. „Das Fahren verbindet. Man lernt eine neue Sprache, Kultur, neue Menschen kennen.“ Mit den Jahren sind dadurch auch echte Freundschaften entstanden.

Sein Lieblingsfortbewegungsmittel? Ganz klar das Skateboard. „Obwohl man mit Fahrrad ab und an schneller unterwegs ist.“ Wünsche für die Zukunft hat der Sportler zwei: Viel Reisen, viele verschiedene Länder mit dem Skateboard entdecken und dabei stetig neue Tricks lernen. Sein größter Herzenswunsch: „Ein neuer Skaterpark für Köthen. Das wäre das maximale Ziel“, erklärt er.