Fahndung beendet Polizei stellt Suche nach 13-jähriger aus Köthen ein

Wie die Polizei am ´Mittwochabend mitteilt, ist die Fahndung nach dem vermisst gemeldeten Mädchen aus Köthen beendet.

Köthen/DUR - Der Fahndungsaufruf der Polizei Dessau wurde am Abend zurückgenommen. Das seit dem 23. Januar vermisste Mädchen aus Köthen ist wieder Zuhause.

Die 13-Jährige sei am Mittwoch gegen 17 Uhr wohlbehalten in ihr häusliches Umfeld zurückgekehrt, teilte die Polizei am Mittwochabend mit.

Das Mädchen hatte am Dienstag ihr zu Hause verlassen und war seitdem verschollen. Trotz intensiver Suche konnte die Teenagerin zunächst nicht gefunden werden. Die Polizei in Anhalt-Bitterfeld hatte um Hinweise zum Aufenthaltsort des Mädchens gebeten. Die Fahndung wurde beendet.