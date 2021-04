Fachleute einer niederländischen Firma bringen in Köthen die neue Prosigker Brücke in Position

Köthen - Es gibt Köthener Bürger, die waren seit Beginn der Montage der neuen Prosigker Brücke an jedem Tag auf oder an der Baustelle und haben den Fortgang der Arbeiten mit ihrem Handy dokumentiert. Alle waren sich am Donnerstag - als der 800 Tonnen schwere Koloss von seiner Montageposition Zentimeter für Zentimeter in die Höhe von vier Metern gehoben wurde - einig: „Das ist ein beeindruckendes Meisterwerk der Ingenieurtechnik - das hat Köthen noch nicht gesehen“, sprach Kurt Schmidt aus, was die anderen dachten.

Das stimmt nun zwar nicht ganz, denn die vor Jahren errichteten Brücken über die B 6n haben ähnliches Format, aber beeindruckend sind die Arbeiten unweit des Köthener Bahnhofes allemal.

Der Einschub der Brücke, der im Wesentlichen von Sonnabend zu Sonntag geplant ist, wird wie schon der Abriss zahlreiche Schaulustige anziehen. Die Fahrgäste der Bahn, die in dieser Zeit über Köthen an ihre Ziele müssen, wird das weniger erfreuen, denn sie müssen sich auf einige Einschränkungen gefasst machen.

Einschränkungen im Bahnverkehr am Wochenende

Die Arbeiten sollen laut Internetseite der Deutschen Bahn von Samstag, 4 Uhr, bis Sonntag, 2.15 Uhr, durchgeführt werden. Die Regionalzüge des RE 30 werden in dieser Zeit zwischen Sachsendorf und Halle durch Busse ersetzt. Die An- und Abfahrtszeiten können aber zwischen 75 und 88 Minuten vom eigentlichen Fahrplan abweichen. Ab Sachsendorf fahren die Züge dann größtenteils planmäßig in Richtung Magdeburg ab. Bei der Linie RB 50 zwischen Dessau und Aschersleben werden zwischen Köthen und Bernburg Busse eingesetzt. Auch hier kommt es laut Abellio zu veränderten Abfahrtszeiten.

Betroffen sind neben den Regionalzügen der Linien RE 30 und RB 50 auch die IC-Linien 55 und 56 zwischen Köln beziehungsweise Norddeich Mole in Richtung Leipzig und umgekehrt. Hier gibt es keinen Ersatzverkehr, aber durch die Umleitung über Dessau und Bitterfeld fahren diese bis zu 25 Minuten später ab oder erreichen später den Hauptbahnhof in Leipzig.

Mit dem Einschub der neuen Brücke über die Bahnstrecke Halle - Magdeburg wird der erste Teil der Arbeiten am Verkehrsknoten Köthen abgeschlossen. „Die Bahn hat dann zunächst erst einmal die von ihr benötigten höherliegenden Fahrleitungen“, erklärte Michael Audörsch, der Fachbereichsleiter der Landesstraßenbaubehörde Ost, jüngst den Mitgliedern des Köthener Bauausschusses. Danach geht es darum, die neu errichteten Widerlager zu verfüllen und die Brücke an die Straßen beiderseits anzuschließen. Dies soll bis Ende des Jahres dauern. Im nächsten Jahr folgen die Straßenarbeiten an den Bundesstraßen von und in Richtung Prosigk. Der letzte Abschnitt wird dann die innerstädtische Straßenanbindung sein.

Der Ersatzneubau der Verbindung zwischen der Landesstraße 73 (Lohmannstraße) und der Bundesstraße B 185 (Prosigker Kreisstraße) ist das Kernstück eines der größten Verkehrsvorhaben in der Bachstadt. Bis 2026 werden hier insgesamt rund 20 Millionen Euro in die Hand genommen, um die Straßen auf den modernsten Stand zu bringen. Allein die neue Bahnüberführung kostet voraussichtlich 11,5 Millionen Euro. (mz/Karl Ebert)

Reisende sollten vor Fahrtantritt unter www.bahn.de oder über den DB-Navigator ihre aktuelle Verbindung und die Anschlüsse überprüfen.