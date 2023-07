Fachkräftemangel Wolfgang Nickel holte bereits 5.000 Azubis aus Asien - und vermittelt sie deutschlandweit

Vor Jahren hat Wolfgang Nickel vom „Forellenhof“ in Großpaschleben angefangen, seine Azubis aus Indonesien zu holen. Inzwischen vermittelte er deutschlandweit Tausende in Hotels und Gaststätten. Worauf Nickel achtet. Was ihm wichtig ist.