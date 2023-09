Am Donnerstagabend wurden die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr wegen einer vermeintlichen Gasexplosion alarmiert. Was sie am Einsatzort feststellten.

Zu einer angeblichen Gasexplosion rückten Einsatzkräfte in Aken am Donnerstagabend aus.

Aken/MZ - Nein, so Feuerwehrmann Michael Kiel am Telefon, die Häuser in der Himmelreichstraße stehen noch. Es sei kein Feuer zu sehen und auch kein beschädigtes Gebäude. Am Donnerstagabend waren die Feuerwehrleute in die Akener Himmelreichstraße gerufen worden, weil es dort eine Gasexplosion gegeben haben sollte.