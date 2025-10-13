Bei einer Exkursion im Wulfener Bruch haben Nabu und Primigenius das Projekt „Weidevielfalt“ vorgestellt. Was dahintersteckt, haben die Teilnehmer nicht nur gehört, sondern auch getestet.

Frank Unger vom Nabu-Regionalverband Köthen und Christiane Hönicke (beide Bildmitte) erzählen, was hinter dem Projekt steckt.

Wulfen/MZ. - 63 heimische Wildpflanzen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Exkursion sind verblüfft. Auf einem Tablett schüttet Christiane Hönicke von Primigenius das Saatgut vorsichtig aus. Aus ihrer Papiertüte kullern schwarze Kügelchen, weiße, braune und graue Samen in verschiedensten Formen und Größen.